Die Polizei in Magdeburg hat bei einer Wohnungsdurchsuchung Betäubungsmittel und Waffen sichergestellt.

Magdeburg (vs) l Die Durchsuchung fand nach Angaben einer Polizeisprecherin am Sonntag gegen 21.10 Uhr in einer Wohnung in Magdeburg-Fermersleben statt.

Die Polizei hatte zuvor einen Hinweis erhalten, dass in der Wohnung eines 30-jährigen Magdeburgers mit Betäubungsmitteln gehandelt werden soll. Bei der Überprüfung dieser Wohnung erhärteten sich die Verdachtsmomente und auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung schließlich durchsucht, so die Polizeisprecherin.

Beamte finden auch Waffen

Bei dieser stellten die Beamten Betäubungsmittel sicher. Weiterhin wurden in der Wohnung diverse verbotene Waffen aufgefunden und ebenfalls sichergestellt.

Der 30-jährige Wohnungsmieter wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.