Zu einem Polizeieinsatz kam es in Magdeburg nach einem Einbruch. Symbolfoto: Martin Rieß

Kabel und PVC-Boxen waren die Beute von Einbrechern in Magdeburg. Die Tat ereignete sich in der Neustadt.

Magdeburg (vs) l In der Nacht zum 20. August 2020 drangen Einbrecher im Bereich der Ottenbergstraße in ein Maschinenbauunternehmen ein. Der Bereich befindet sich im Stadtteil Alte Neustadt.

Die Täter gelangten durch Aufschneiden eines Maschendrahtzaunes auf das Gelände der Firma und brachen hier eine Tür zum Kellerbereich auf. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter ein etwa zehn Meter langes Kabel und diverse PVC-Boxen.