Erneut haben Unbekannte eine Rentnerin in Magdeburg um ihr Geld betrogen. Diesmal gab sich ein Täter als Polizist aus.

Magdeburg l Am 16.12.2019 wurde der Polizei in Magdeburg gemeldet, dass sich Betrüger als Polizeibeamte ausgaben und hierdurch einen vierstelligen Geldbetrag ergaunert haben.

Laut Polizei lief die Tat so ab: Eine 85-jährige Magdeburgerin wurde in den vergangenen Tagen von einem vermeintlichen Polizeibeamten angerufen. Der falsche Polizist forderte Geld von der Magdeburgerin, woraufhin sie sich zur Bank begab und einen Betrag in vierstelliger Höhe abhob. An ihrer Haustür übergab die 85-Jährige das Geld dann an eine männliche Person in einer blauen Uniform mit Mütze.

Täter noch nicht gefasst

Als die Betrüger sich am Montag erneut meldeten und Geld forderten, vertraute sich die 85-Jährige ihren Angehörigen an, welche die Polizei informierten. Der bzw. die Täter konnten jedoch noch nicht gefasst werden, erklärte Polizeisprecherin Heidi Winter auf Nachfrage der Volksstimme. Die Kriminalpolizei nahm umgehend die Ermittlungen auf.

