An einer neugebauten Straßenbahnstrecke sind die Ampeln schon in Betrieb, obwohl noch keine Bahnen dort fahren. Das sorgt für Kritik bei Anwohnern des Stadtteils.

Kritik an Ampeln auf neuer Straßenbahnstrecke in Magdeburg

Die Ampelschaltung an einer neuen Straßenbahnstrecke in Magdeburg sorgt für Kritik.

Magdeburg - Ein Thema auf der jüngsten Sitzung der Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Neustädter Feld war erneut die Ampelschaltung in der Kritzmannstraße in Magdeburg. „Viele Anwohner verärgert, dass dort unnötige Ampeln an sind und Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer für nichts warten müssen. Jetzt brennen die Ampeln so lange, ohne dass eine Straßenbahn fährt“, äußerte sich GWA-Sprecher Roland Zander kritisch und fügte hinzu: „Vor dem Bau der neuen Nord-Süd-Verbindung gab es das in der Kritzmannstraße nicht. Die Ampeln behindern den Verkehr.“