Kritik an den Wegen am Magdeburger Elbufer

Seit einigen Wochen ist das Schild, dass Radfahrer zwischen Strombrücke und Petriförder den Fußweg direkt am Elbufer in Magdeburg mitbenutzen dürfen, verschwunden. Einfach ein Schild abzuschrauben, reicht aus Sicht des ADFC aber nicht, um den Verkehr zu verbessern.

Wolfgang Beier und Jürgen Canehl vom Magdeburger ADFC mahnen eine Verbesserung des Verbindung zwischen Elberadweg und dem Weg entlang dem Schleinufer an.

Magdeburg - Gerade bei Ausflugswetter am Wochenende wird es eng auf der Elbuferpromenade in Magdeburg: Fußgänger, Radfahrer, Inliner. Immer wieder kommt es zu Konflikten. Mit einer Neuregelung sollen die Konflikte zumindest auf einem Abschnitt entspannt werden: Fahrräder sollen zwischen Strombrücke und Petriförder nicht mehr direkt an der Elbe, sondern auf einem parallel verlaufenden Weg fahren. Ein entsprechender Antrag der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz ist noch vor Beratung und Abstimmung bereits umgesetzt worden.