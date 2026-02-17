weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
Sudenburger kämpfen um Einbahnstraße Kroatenwuhne in Magdeburg verkehrssicherer gestalten: Stadt trifft Entscheidung

Die Kroatenwuhne in Magdeburg beschäftigt Anwohner und Politik seit Jahren: Es ist so eng, dass Kita-Kinder auf der Straße aussteigen müssen. Die Entscheidung der Stadtverwaltung sorgt im Stadtteil für Frustration.

Von Johanna Flint 17.02.2026, 06:45
In der Magdeburger Kroatenwuhne wird es vor allem zu Bring- und Abholzeiten von Kita und Schule eng: Autos parken halbseitig, die Straße ist beidseitig befahrbar. Foto: Johanna Flint

Magdeburg. - Die Kroatenwuhne im Magdeburger Stadtteil Sudenburg ist längst zum Politikum geworden. Seit Jahren versucht die Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) mit den Anwohnern, die enge Straße verkehrssicherer zu machen - bislang erfolglos. Nun hat die Stadt eine Entscheidung getroffen.