Die Kroatenwuhne in Magdeburg beschäftigt Anwohner und Politik seit Jahren: Es ist so eng, dass Kita-Kinder auf der Straße aussteigen müssen. Die Entscheidung der Stadtverwaltung sorgt im Stadtteil für Frustration.

In der Magdeburger Kroatenwuhne wird es vor allem zu Bring- und Abholzeiten von Kita und Schule eng: Autos parken halbseitig, die Straße ist beidseitig befahrbar.

Magdeburg. - Die Kroatenwuhne im Magdeburger Stadtteil Sudenburg ist längst zum Politikum geworden. Seit Jahren versucht die Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) mit den Anwohnern, die enge Straße verkehrssicherer zu machen - bislang erfolglos. Nun hat die Stadt eine Entscheidung getroffen.