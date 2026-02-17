Sudenburger kämpfen um Einbahnstraße Kroatenwuhne in Magdeburg verkehrssicherer gestalten: Stadt trifft Entscheidung
Die Kroatenwuhne in Magdeburg beschäftigt Anwohner und Politik seit Jahren: Es ist so eng, dass Kita-Kinder auf der Straße aussteigen müssen. Die Entscheidung der Stadtverwaltung sorgt im Stadtteil für Frustration.
Magdeburg. - Die Kroatenwuhne im Magdeburger Stadtteil Sudenburg ist längst zum Politikum geworden. Seit Jahren versucht die Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) mit den Anwohnern, die enge Straße verkehrssicherer zu machen - bislang erfolglos. Nun hat die Stadt eine Entscheidung getroffen.