Neuer Basisbau für den Albinmüller-Turm: Wann das Wahrzeichen wiedereröffnet werden soll

Magdeburg. - Im März des letzten Jahres begannen die vorbereitenden Arbeiten am Albinmüller-Turm im Magdeburger Stadtpark. Für insgesamt 1,75 Millionen Euro soll ein neuer Basisbau am Fuß des Gebäudes entstehen. Für die Bauarbeiten war zu diesem Zeitpunkt circa ein Jahr angesetzt. Steht die Wiedereröffnung des Wahrzeichens also kurz bevor?