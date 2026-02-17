Bauarbeiten im Magdeburger Stadtpark Neuer Basisbau für den Albinmüller-Turm: Wann das Wahrzeichen wiedereröffnet werden soll
Aktuell laufen Bauarbeiten am Albinmüller-Turm im Magdeburger Stadtpark. Der weithin sichtbare Turm soll einen neuen Basisbau bekommen. Wann die Wiedereröffnung des Wahrzeichens geplant ist.
17.02.2026, 07:00
Magdeburg. - Im März des letzten Jahres begannen die vorbereitenden Arbeiten am Albinmüller-Turm im Magdeburger Stadtpark. Für insgesamt 1,75 Millionen Euro soll ein neuer Basisbau am Fuß des Gebäudes entstehen. Für die Bauarbeiten war zu diesem Zeitpunkt circa ein Jahr angesetzt. Steht die Wiedereröffnung des Wahrzeichens also kurz bevor?