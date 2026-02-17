Vandalismus verringern Nach Explosion am Bahnhof: DB stellt neuen Ticketautomaten in Güsen auf
Am Neujahrstag ist der Fahrkartenautomat in Güsen gesprengt worden. Nun steht ein neues Modell am Bahnhof. Auf eine Sache müssen die Bahn-Kunden beim Ticketkauf zukünftig allerdings verzichten.
17.02.2026, 07:04
Güsen. - Die Sprengung von Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn scheint im Jerichower Land langsam zur Mode zu werden: Am Sonntag ist mit einer lauten Explosion der Automat in Möser in die Luft gejagt worden, zuvor hat es beispielsweise einen Automaten in Gommern und am Neujahrstag den am Güsener Bahnhof erwischt.