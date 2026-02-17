Vandalismus verringern Nach Explosion am Bahnhof: DB stellt neuen Ticketautomaten in Güsen auf

Am Neujahrstag ist der Fahrkartenautomat in Güsen gesprengt worden. Nun steht ein neues Modell am Bahnhof. Auf eine Sache müssen die Bahn-Kunden beim Ticketkauf zukünftig allerdings verzichten.