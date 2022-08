„Kultur auf den Höfen“ in Magdeburg: Musiknacht kehrt nach Corona-Pause zurück

Magdeburg - In Westerhüsen hat sich ein dörflicher Charakter erhalten. Der alte Siedlungskern mit historischen Bauernhöfen und Kirche existiert noch. Die direkte Lage an der Elbe rundet jenes besondere Ambiente am südlichen Ende von Magdeburg ab. Zur „Kultur auf den Höfen“ wird dieses Dorf in der Großstadt zur Bühne für die Kultur.