Zum zehnten Geburtstag der Magdeburger Kulturnacht gibt es diesmal „Kultur auf breiten Wegen“, so das Motto. Rund 40 Schauplätze im und auf dem Breiten Weg in Magdeburg laden am 23. September 2023 zum Kulturgenuss ein.

Aus bisher vielen über das Stadtgebiet von Magdeburg verteilten Kulturinseln wird eine große Kulturmeile zum Feiern, Genießen und Mitmachen: Die Kulturnacht am Samstag zieht diesmal auf den Nordabschnitt des Breiten Weges.

Zwischen dem früheren Stadt Prag/McDonald’s und Opernhaus in der Magdeburger Innenstadt öffnen etwa 40 klassische, aber auch ungewöhnliche Kulturorte, teilten die Veranstalter dazu mit. Ob zu Führungen im sonst nicht zugänglichen Logenhaus in der Weitlingstraße, Polka im Rathaus, Tango auf dem Alten Markt oder zu Ausstellung, Führung, Musik und Kino im Stadt Prag über zwei Etagen.

Konzerte, Lesungen, Theater und Tanz

Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, Theater, Tanz, Musical, Vorträge, Mitmachaktionen, Party, Poetry-Slam, Diskussionen, Kabarett oder Virtual Reality verwandeln den Breiten Weg zum Broadway und bieten eine kurzweilige Kulturnacht im Herzen der Stadt von 19 Uhr bis Mitternacht, so die Veranstalter in ihrer Ankündigung.

Eröffnet wird die zehnte Magdeburger Kulturnacht um 18 Uhr auf dem Platz vor dem Hotel Ratswaage mit Beiträgen und Reden unter anderen von Oberbürgermeisterin Simone Borris, der HansePfeyfferey, Stadtschreiber Akos Doma und der Theaterballettschule. Das Programm beginnt im 19 Uhr (siehe Infokasten rechts). Zur After-Show-Party mit DJ Wassi wird ab 23.30 Uhr in das Café Rossini und das Wagner-Foyer im Opernhaus eingeladen.

Straßenbahn pendelt zwischen City und Neustadt

Zwischen Innenstadt und Neustadt pendelt eine Gothaer Straßenbahn zu einer Kulturnachtfahrt mit dem Programm „Mit der Linie 4 um die Welt“ von Annett Gröschner. Der Zustieg ist an der Haltestelle Alter Markt und an der Haltestelle Opernhaus in Richtung Neustädter Bahnhof und zurück möglich. Diese Fahrt sowie die Programme an allen Orten sind mit dem Ticket zur Kulturnacht zugänglich.

Nordir (Foto) und DJ Sets sind im Gebäude 50 der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg zu erleben.

Karten für 15 Euro (ermäßigt 5 Euro) gibt es unter anderem im Volksstimme-Service-Center an der Goldschmiedebrücke oder im Internet unter: www.kulturnacht-magdeburg.de/tickets-2023/.

Das ist los zur Kulturnacht im Breiten Weg

10. Magdeburger Kulturnacht – Kultur auf breiten Wegen (Programm 19-0 Uhr):

Platz vor dem Hotel Ratswaage: 18 Uhr Eröffnung mit HansePfeyfferey, Stadtschreiber Akos Doma, Theaterballettschule u. a., 19.30 Uhr Harlekeen, 21.30 Uhr Betty oh Boy (Konzerte).

Kabarett „Nach Hengstmanns“: 19/20/21/22/23 Uhr Watertower Blues Band (Retro Future Blues).

Restaurant Harmonie: 19.15/20.15/21.15 Uhr Tabea & Tobias Wollner (Konzert), 19-0 Uhr Florian Meyer, Marco und Jan Sichting (Konzerte).

Kompakt Medienzentrum: 19/20/21 Uhr Gregor Schienemann und Guido Käpernick (500 Jahre Gitarrenmusik), 22/23 Uhr Stephan Michme & Band (Storyteller-Concert).

Konservatorium Georg Philipp Telemann: 19/20 Uhr Symphonic Pop Ensemble, 21/22 Uhr Pop Band des Thiem 20, 19.30/20.30/21.30 Uhr kurzweilige Geschichten (Lesungen), 23 Uhr Klavierkonzert mit Marius Moritz, 19-0 Uhr Schattentheater.

Büro der Beigeordneten für Kultur, Schule und Sport, Am Krökentor 1: 19/20/21 Uhr Mensch – Von analog zu digital (Lesung und Videoinstallation).

In:takt: Ausstellung mit Arbeiten freier Kunstschaffender, 19/21/23 Uhr Punkrock mit „Spezi im Glas“.

Petit Ami: 19.30/20.30/21.30/22.30 Uhr Juli Zehs „Corpus Delicti“ (szenische Lesung mit Thomas Wiesenberg), 20/21/22/23 Uhr Katzengold (Ensemble des Schauspielhauses).

Treppe am Katharinenturm: 19.30 Uhr Gesangsensemble Multivokal, 20.30/21.30 Uhr Akaishi Daiko (japanische Trommelkunst), 22.30 Uhr HansePfeyfferey (Konzert).

Nähcafé: 19.15/20.15/21.15/22.15/23.15 Uhr Gitarren-Fingerstyle mit Jörg Ratai und Fotografien von Jana Schirmacher.

Gothaer Straßenbahn zwischen Innenstadt und Bahnhof Neustadt: „Mit der Linie 4 um die Welt“ – Alltagsbeschreibungen von Annett Gröschner, Zustieg Alter Markt: 19.02/20.02/21.02/22.02 Uhr, Opernhaus: 19.05/20.05/21.05/22.05 Uhr.

Galeria Karstadt: Taut-Kiosk als Klang- und Resonanzkörper (Die Beesten-Brothers).

Nachbars Garten der Stadtwerke: Geschichten am Blauen Bock mit Johanna Wolf und Akustik-Rock mit Paul Bauermeister.

Judotrainingszentrum: Tanzprogramm der Elbepanther.

Papenbreer Modehaus: Livemusik mit Mylestone (Rock, Soul, Blues, Pop), Oskar-Schlemmer-Programm der Theaterballettschule.

Wobau Wohnungsbörse: Kulturstudio des Offenen Kanals und InfoCentertainment mit Sandy Gärtner.

MWG-Nachbarschaftstreff: Kabarett mit Lars Johansen und Kurzkonzerte mit Götz Berthold.

Breiter Weg 115a: interaktiver Kunstprozess mit MuNic und Unicef tritt in die Pedale.

Stadtbibliothek: 20/21/22/23 Uhr Die HengstmannBrüder – Jetzt mal Ernsthaft (Kabarett), 19.30/20.30/21.30/22.30 Uhr Be-Swingt (Jazz-Konzert), 19.15/20.15/21.15 Uhr Literathiem (Lesung), 19.30/21.30 Uhr Führungen, Ausstellung des Frisörmuseums.

Universitätsplatz: 19 Uhr Akaishi Daiko (japanische Trommelkunst), 20 Uhr Volkschor Magdeburg (Konzert), 21/22/23 Uhr Malabarista (Feuershow).

Opernhaus: 19.30/20.30/21.30/22.30 Uhr Vater & Sohn (Saxofon, Beats), 23.30 Uhr Aftershowparty mit DJ Wassi.

Universität, Haus 50, Große Steinernetischstr. 6: Konzerte: 19.25/19.50/20.30/21.15 Uhr NORDIR, 22 Uhr Toffee, 23 Uhr Sync_ed, 0 Uhr Bozarro.

Bäckerei Gehrke, Universitätsplatz: 19/20.20/21/22.20 Uhr Global Origins (Konzert), 19.40/21.40 Uhr Paula Günnisdóttir (Poetry Slam), 19.20/20.40/23/23.40 Uhr Bio Show prolet (Puppentheater Magdeburg).

Historische Straßenbahn vor ehem. Stadt Prag: 19/20/21/22 Uhr Szenische Lesung „Die Zeit und die Liebe – Shakespeares Sonette“ mit Marcus Kaloff, 19.30/20.30/21.30 Uhr Straßenbahn-Geschichten.

Schauwerk: Ausstellung „Auf den zweiten Blick“ (Arbeiten von Design-Studierenden).

Der EinLaden: Ausstellung „Klompexfreier Systemunfug“ mit Kurzführungen, 21.10/21.55/22.45/23.30 Uhr Kurzkonzerte (Bossa Nova, Pop), 19/19.40/20.20 Uhr musikalische Horrorlesung (WohnzimmerTheater Magdeburg).

Sparkasse MagdeBurg am Alten Markt: 19/20/21/22/23 Uhr Konzerte mit Martin Müller und Lara Schäfer, 19.30/20.30/21.30/22.30 Uhr Lesung „Anne Hahn träumt Christian Beck“.

Eulenspiegelbrunnen, Alter Markt: 19 Uhr Tanz in die Nacht mit Tango Argentino.

Bücherkiste Peter Sodann: 19/20/21/22/23 Comedy und Lieder mit Florian Aderhold, 19.30/20.30/21.30/22.30 Uhr Musical-Hits mit Juliana Schmidt und Mari Zacharias (Piano).

Salzgrotte, Eingang Julius-Bremer-Straße 5: 19.15/20.15/21.15/22 Uhr Führung „10 Jahre DDR – Errungenschaften des Aufbaus“ mit Blockflötenmusik.

Logenhaus, Weitlingstraße 1a: 19-0 Uhr Kurzrundgänge, 19/20/21 Uhr Führungen, 19.30/20.30/21.30/22.30 Uhr musikalische Weltreise „Sternenklang über dem Atlantik“ mit Oliver Jaeger (Gitarre, Symphonetta).

Marietta-Block, Breiter Weg 23-26: Theater-Reality-Soap „Liebestoll“ über Magdeburgs Love Stories.

Kulturbüro, Eingang Julius-Bremer-Straße 10: 19/20/21/21.45 Uhr Führung „Industriebau“ mit Blockflötenmusik.

MWG am Alten Markt: Ausstellung des Kunstvereins Zinnober, 19.30/20.30/21.30/22.30 Uhr Livemusik mit Sarah Worschech.

Ratskeller im Alten Rathaus: 19.15/20.15/21.15/22.15/23.15 Uhr Band Nobody Knows (Folk, Polka, Ska).

Café im ehemaligen Stadt Prag/McDonald’s (1. OG): Livemusik mit Jarése (Pop, Soul, Blues).

Arkaden vor ehemaligen Stadt Prag/McDonald’s: 19/20.30/22 Uhr DEFA-Filmrevue „Disko 77“ auf dem Robur Garant 30K des Technikmuseums.

Ehemaliges Stadt Prag/McDonald’s: Bilderreise durch die Geschichte des Nordabschnitts und Führung im früheren Restaurant.

Tourist Information: 10/20/21/22 Uhr Seemanns- und Elbelieder mit dem Magdeburger Shantychor.

Breiter Weg: 19-22 Uhr Walkacts & Theatersequenzen der Hochstelzengruppe „Storchentheater“, 19.30/21/22.30 Uhr Barock-Stelzenläuferin „L'aria“.