Neue Ausstellung Kunst in Magdeburg: Bilder als Plädoyer für den Frieden

Der Krieg in der Ukraine veranlasste den Maler Helmut Biedermann dazu, wieder zum Pinsel zu greifen. Am heutigen Freitag (9. September) eröffnet seine Ausstellung „Wider den Krieg“ in der Kunstwerkstatt in Magdeburg.