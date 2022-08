Ausstellung von Carlo Bzdok Kunst in Magdeburg: Wie der Charakter im Porträt aufleuchtet

Ob Albert Einstein, Prince oder Christian Beck. Der Künstler Carlo Bzdok aus Magdeburg hat sie alle schon in seinem ganz eigenen Malstil auf die Leinwand gespachtelt. Knallbunt und voller Kontraste kommen die Porträts daher. Was verfremdend wirkt, will den wahren Charakter der Person aufleuchten lassen.