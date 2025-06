In Magdeburg hat ein neues Tattoostudio eröffnet. Welche Stilrichtungen das Team sticht – und bei welchen Motiven es klare Grenzen zieht.

Kunst unter der Haut: Tattoostudio lockt sogar Kunden aus Berlin an

Neueröffnung in Magdeburg

Julian Sell, Romy Svehla (links) und Sophie Kliege haben ein Tattoo-Studio in Magdeburg eröffnet.

Magdeburg. - Fast jede vierte Person in Deutschland trägt sie auf der Haut, bei den 20- bis 29-Jährigen sogar fast jeder Zweite: Tattoos sind längst kein Trend mehr, sondern fest in der Popkultur verankert. Auch in Magdeburg gibt es jetzt Zuwachs - ein Studio aus Wolmirstedt hat hier neu eröffnet.