Kurioser Trend: Warum in Magdeburg Schuhe im Baum baumeln

An der Thiemstraße, gegenüber der Erich-Kästner-Schule, steht ein Schuhbaum. Es ist der zweite in Buckau. Darüber, warum die Treter in den Baum geworfen werden, gibt es verschiedene Theorien. Eine besagt, dass so die Sorgen weggeworfen werden.

Foto: Karolin Aertel