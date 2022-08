Kurzer Prozess in Magdeburg: Wenn das Urteil schon nach einem Tag fällt

Ein Mann trägt Handschellen. Beschleunigte Verfahren kommen nur bei klarer Sach- und Beweislage in Frage. Solche Urteile gibt es auch in Magdeburg.

Magdeburg - Damit hat der Dieb wohl nicht gerechnet. Schon einen Tag, nachdem er Anfang August in einem Geschäft in der Magdeburger Innenstadt beim Stehlen von zwei Parfümflaschen erwischt worden war, sprach der Richter bereits das Urteil: Eine vierstellige Geldstrafe muss der 40-jährige Beschuldigte zahlen. Der Wert der gestohlenen Parfüme lag in einem mittleren dreistelligen Bereich. Klarer Fall. Kurzer Prozess. Bis zum Urteil hatte der Mann die Nacht zudem in einer Polizeizelle verbracht.