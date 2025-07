Eichenprozessionsspinner direkt am Spielplatz: Schädling in Farsleben entdeckt

Gefahr am Spielplatz

Am Wald in Farsleben wurde der Eichenprozessionsspinner gefunden.

Farsleben. - Am Farsleber Ortsrand, gleich neben dem Spielplatz am Wald, wurde der Eichenprozessionsspinner gefunden. Zunächst wurde er an drei Bäumen entdeckt, heißt es aus dem Wolmirstedter Rathaus. Das Waldstück gehört der Stadt Wolmirstedt.