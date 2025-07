"Achtung Lebensgefahr" steht an der Absperrung am Elberadweg in der Magdeburger Innenstadt.

Magdeburg. - Das nächste marode Bauwerk in Magdeburg: Ein Abschnitt des Elberadwegs in der Innenstadt musste am 1. Juli 2025 kurzfristig abgesperrt werden. An den Absperrungen, die an mehreren Zugängen zu der beliebten Uferpromenade aufgestellt wurden, steht „Achtung Lebensgefahr - Abrissarbeiten“.

Wie die Magdeburger Stadtverwaltung zunächst lediglich in einem Post auf „X“ informiert, gab es offenbar eine Havarie an der Ufermauer. Von der Sperrung betroffen ist der gesamte Bereich zwischen der Strombrücke und dem Restaurant Culinaria unterhalb des Magdeburger Doms.

Viele Nutzer ignorieren Absperrung an der Elbuferpromenade

Auch die Fußgängerbrücke am Gouvernementsberg ist abgesperrt. An die Absperrungen halten sich jedoch trotz der Warnungen nur wenige. Radfahrer fahren weiter entlang der Strecke. Eine Umleitung soll laut Stadt über Keplerstraße, Hegelstraße, Danzstraße und Breiter Weg bis zur Johanniskirche führen.

Die Absperrungen an der Elbuferpromenade in Magdeburg werden bislang von vielen Nutzern ignoriert. Foto: Stefan Harter

In einer Pressemitteilung informierte die Stadtverwaltung dann am späten Nachmittag über die genauen Gründe für die plötzliche Sperrung. Demnach seien mehrere Hohlstellen in der Ufermauer festgestellt worden. Laut Rathaussprecher Michael Reif seien diese bei Bauarbeiten an dem Bauwerk bemerkt worden.

„Dringender Handlungsbedarf“: Große Hohlstellen an Elbufermauer entdeckt

Der größte Bereich sei rund vier Meter breit und sechs Meter hoch. Zudem wurden auf der Strecke zahlreiche lose Mauerwerksfugen entdeckt.

Lesen Sie auch:Wenn es eng wird auf dem Elberadweg in Magdeburg

Daher bestehe „aus Sicherheitsgründen dringender Handlungsbedarf“, heißt es weiter. Kurzfristig würden Untersuchungen auf weitere Hohlräume und zur Feststellung des Zustandes des nicht zugänglichen Bereiches hinter und unter der Ufermauer durchgeführt.

Weitere Prüfungen an beschädigter Ufermauer beginnen im August

Dazu werde es voraussichtlich ab 14. Juli 2025 horizontale Kernbohrungen an sieben Punkten über die gesamte Höhe der Ufermauer geben. Diese Arbeiten sollen zunächst von der Wasserseite erfolgen.

Lesen Sie auch:Elberadweg gesperrt: Umgestürzter Baum blockiert beliebte Strecke seit Tagen

Spätestens Anfang August 2025 sollen dann weitere notwendige Baugrunduntersuchungen beginnen. Diese werden sowohl auf dem Promenadenweg als auch dem Grünstreifen daneben durchgeführt. Wann Ergebnisse dieser Prüfungen vorliegen und welche Maßnahmen dann gegebenenfalls erfolgen, wurde nicht mitgeteilt.