In der Pablo-Neruda-Straße 12 in Magdeburg soll wieder Schulleben einziehen. Statt eines Abrisses mit Neubau geht es um die Sanierung des heruntergekommenen Schulgebäudes vom Typ „Erfurt“. Foto: Martin Rieß

Die alte Schule aus DDR-Zeiten an der Pablo-Neruda-Straße in Magdeburg soll saniert und wieder genutzt werden.

Magdeburg l Diese Woche wurde der Vertrag für eine 15-Millionen-Euro-Investition in Magdeburger Schulen unterzeichnet. Unter den Nutznießern der Investition ist auch der Schulstandort an der Pablo-Neruda-Straße.

Dort soll unter anderem das Gebäude vom Typ Erfurt mit der Hausnummer 12 nach Jahren des Leerstands wieder nutzbar gemacht werden als neuer Standort für die Gemeinschaftsschule „Gottfried Wilhelm Leibniz“.

Ursprünglich war der Abriss geplant

Immer wieder ist bei derartigen Projekten zu hören, dass Abriss und Neubau die wahrscheinlich günstigere Variante wären. Und insbesondere der Blick auf die einstige POS „Victor Jara“, die später als Sitz der inzwischen in ein benachbartes Gebäude übergesiedelten Grundschule „An der Klosterwuhne“ diente, lässt diese Frage aufkommen. Im Gegensatz zu einigen anderen leerstehenden Schulgebäuden, die wieder genutzt werden, wurde hier nicht in einen Erhalt investiert, um das Gebäude wieder nutzbar machen zu können.

Bilder Verriegelt und verrammelt: Die Rückseite des Schulgebäudes in Magdeburg. Foto: Martin Rieß



„Das ist auch klar“, sagt Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper auf Nachfrage der Magdeburger Volksstimme: „Das Schulgebäude war ja zum Abriss vorgesehen." Genehmigung und Gelder hätten dafür sogar schon bereitgestanden. „Mit Blick auf die steigenden Schülerzahlen wurde der Abriss dann doch nicht durchgezogen.“

Den Grund nennt Heinz Ulrich, der als Leiter des Eigenbetriebs Kommunales Gebäudemanagement für die Investitionen in die Gebäude der Stadt und damit auch in die Schulen in öffentlicher Trägerschaft zuständig ist: „Ein Neubau wäre trotz des Zustands der Gebäude teurer geworden.“ Das Schulhaus der alten Victor-Jara-Schule werde in den Rohbauzustand zurückversetzt.

Sanierung geht schneller als Neubau

Den Auftrag für die Wiederbelebung der Schule hat eine Bietergemeinschaft aus Industriebau Wernigerode und Wilhelm Wallbrecht GmbH & Co. KG erhalten. Industriebau-Hauptgeschäftsführer Peter Schmidt ergänzt: „Zudem ist die Sanierung eines bestehenden Gebäudes einfach von der Zeit her günstiger: Man kommt deutlich schneller voran, als wenn man von Grund auf neu baut.“ Und der Zeitfaktor spielt bei den Schulen in Magdeburg eine wichtige Rolle: Angesichts steigender Schülerzahlen muss schnell neuer Schulraum her, und im Falle des wiederbelebten Schulstandorts im Norden Magdeburgs ist von Ende 2021 die Rede.

Dass die Sanierung bestehender Gebäude auch im Fall des Schultyps Erfurt eine gute Entscheidung sein kann, davon ist auch Frank Siebrecht, geschäftsführender Gesellschafter bei Wallbrecht, überzeugt: „In Magdeburg haben wir das ja beispielsweise bereits vor vielen Jahren im Falle des Geschwister-Scholl-Gymnasiums im Stadtteil Reform bewiesen.“ Die Bietergemeinschaft hatte sich im Rahmen von öffentlich-privaten Projekten bei der Sanierung dieser und weiterer Schulen engagiert.

Investiert werden sollen in den Schulstandort Pablo-Neruda-Straße, zu dem auch ein Erweiterungsbau zur Nutzung von Integrierter Gesamtschule „Regine Hildebrandt“ und Gemeinschaftsschule gehören soll, insgesamt 8,9 Millionen Euro.