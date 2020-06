Vor dem Hauptbahnhof wird künftig das ganze Jahr ein Magdeburg-Schriftzug die Ankommenden begrüßen. Das hat der Stadtrat beschlossen.

Magdeburg l Einzig Standort oder sogar Standorte sind strittig und auf jeden Fall die konkrete Gestaltung. Daneben kann sich der versammelte Stadtrat und ersten Reaktionen zufolge auch ein Großteil der Einwohnerschaft sehr gut mit der Idee einer dauerhaften Stadtwerbung in Form einer Großinstallation am Bahnhof anfreunden. Die Anregung kommt von Michael Hoffmann (CDU).

Getragen vom Lob zur winterlichen Lichterwelt 2019/20 und von tausendfachen Schnappschüssen leuchtender Magdeburg-Impressionen, mit denen begeisterte Magdeburger und Gäste der Stadt das Internet regelrecht fluteten, hoffen Hoffmann und seine Fraktion CDU/FDP auf Dauereffekte. „Wir wollen den positiven Schwung aus der Bevölkerung mitnehmen.“ Die Ansicht teilt der Rat weithin und über alle Fraktionsgrenzen hinweg.

Was dabei schlechterdings herauskommen könnte, ist den Grünen im Rat aber schon heute ein Graus. „Aber wir wollen da keinen Betonklotz, über den man stolpert“, stellte Matthias Borowiak für seine Fraktion klar. Am liebsten wäre ihr eine begrünte Variante.

Umfangreiche Debatte zur Gestaltung

Die Grünen verlangten per Änderungsantrag eine umfangreiche Debatte in den Ausschüssen zur Gestaltung. „Dieses Objekt wird schließlich Teil des Gesichts der Stadt. Darüber kann man ruhig mal ein paar Stunden diskutieren“, wehrte Borowiak – am Ende erfolgreich – den Einwand des AfD-Fraktionschefs Frank Pasemann ab, der das vorgeschlagene Auswahlprozedere im Vorfeld als „unnötige Verkomplizierung“ abtat. Eine Ratsmehrheit erachtete die Debatte wie auch die Beteilung regionaler Künstler als dienlich. Die Stadt soll per Ausschreibung Künstlerideen einholen.

Im Folgenden entzündete sich eine Ratsdebatte am Konjunktionspaar und/oder. Die SPD verlangte per Änderungsantrag, als Möglichkeit für den Standort für das neue Schriftkunstwerk auch den Kölner Platz einzubeziehen, der nach Fertigstellung des Tunnels und mit Straßenbahnhaltestelle als Portal zur Stadt optisch aufgewertet werden soll.

Mit dem „oder“ konnte Ideengeber Michael Hoffmann indes überhaupt nicht leben, der den Schriftzug unbedingt vor dem Hauptportal sehen möchte. Deshalb brachte SPD-Fraktionsvize Falko Grube das „und“ ins Spiel. „Ich könnte mir den Schriftzug sogar an beiden Standorten vorstellen: vor dem Haupteingang und am Kölner Platz.“ Zum „und“ nickte Hoffmann erfreut, doch dann trat SPD-Frau Julia Brandt mit einem „und/oder“ auf den Plan und der Konsens war zerstört.

Schriftzug vor Haupteingang des Bahnhofs

Hoffmann: „Ersetzen Sie doch bitte einfach oder durch und!“ Antrag auf „und“: abgelehnt. Antrag auf „und/oder“: abgelehnt. So bleibt es bei der CDU-Ursprungsvariante: Der Schriftzug kommt vor den Haupteingang. Punkt. CDU/FDP-Fraktionschef Wigbert Schwenke unterstreicht: „Wir wollen den Schriftzug Richtung Innenstadt!“ Die Gestaltung des Kölner Platzes sei ein anderes Thema.

Schwenke bekannte aber auch Sorge im Ausblick auf unterschiedliche Auffassungen zur Gestaltung in den Ratsausschüssen: „Wenn da drei, vier Ausschüsse mitreden, befürchte ich ein großes Durcheinander. Ich würde die Einsetzung eines separaten Gremiums aus Vertretern der Fraktionen bevorzugen.“ Ähnlich hatte es der Rat vor der Beauftragung zum Aufbau der Lichterwelt gehalten und sich aufs Konzept einer polnischen Firma geeinigt – Zuschlag, Erfolg.

Beschlossen hat der Rat am Ende aber den Grünen-Antrag, wonach verschiedene Gestaltungsvarianten in den Ausschüssen für Kultur, Umwelt und Energie, Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr, Finanzen, Wirtschaftsförderung/Tourismus und im Betriebsausschuss Stadtgarten und Friedhöfe diskutiert werden. Am Ende hat der Stadtrat das letzte Wort.

Stadtrat entscheidet im Frühjahr 2021

Etwas Zeit bleibt zur Ideenfindung. Zur Lichterwelt-Neuauflage in der kommenden Wintersaison wird noch einmal der bekannte Magdeburg-Schriftzug vor dem Hauptbahnhof erstrahlen – und werden es auch all die anderen Leuchtelemente aus der letzten Jahreswechsel-Saison. Bis zum Frühjahr 2021 will der Stadtrat sich auf die Gestalt der neuen Dauervariante einigen. Der Aufbau soll dann möglichst schnell gehen, auf dass – falls es eine begrünte Variante wird – es auch noch grünen kann am neuen Kunstwerk für Magdeburg-Fans.