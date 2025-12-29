Traditioneller Konvoi am Neujahrstag Lichterfahrt in Magdeburg: Landwirte unterstützen besondere Spendenaktion
Am Neujahrstag 2026 werden wieder zahlreiche liebevoll beleuchtete Traktoren durch Magdeburg fahren. Die nächste Lichterfahrt steht an. Dieses Mal sammeln die Landwirte für eine besondere Spendenaktion.
29.12.2025, 06:00
Magdeburg. - Die nächste Lichterfahrt der Landwirte in Magdeburg steht bevor. Traditionell am Neujahrstag werden wieder zahlreiche geschmückte und vor allem bunt beleuchtete Traktoren durch das Stadtgebiet fahren. Die Aktion soll nicht nur die regionale Landwirtschaft sichtbar machen. Es werden alljährlich auch Spenden für einen wohltätigen Zweck gesammelt.