Magdeburg. - Die nächste Lichterfahrt der Landwirte in Magdeburg steht bevor. Traditionell am Neujahrstag werden wieder zahlreiche geschmückte und vor allem bunt beleuchtete Traktoren durch das Stadtgebiet fahren. Die Aktion soll nicht nur die regionale Landwirtschaft sichtbar machen. Es werden alljährlich auch Spenden für einen wohltätigen Zweck gesammelt.