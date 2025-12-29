weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Lichterfahrt: Landwirte sammeln Spenden für Baby-Notarztwagen

Traditioneller Konvoi am Neujahrstag Lichterfahrt in Magdeburg: Landwirte unterstützen besondere Spendenaktion

Am Neujahrstag 2026 werden wieder zahlreiche liebevoll beleuchtete Traktoren durch Magdeburg fahren. Die nächste Lichterfahrt steht an. Dieses Mal sammeln die Landwirte für eine besondere Spendenaktion.

Von Ivar Lüthe 29.12.2025, 06:00
Mit geschmückten und bunt beleuchteten Traktoren werden Landwirte auch zu Neujahr 2026 wieder durch Magdeburg fahren: Die nächste Lichterfahrt steht an.
Mit geschmückten und bunt beleuchteten Traktoren werden Landwirte auch zu Neujahr 2026 wieder durch Magdeburg fahren: Die nächste Lichterfahrt steht an. Foto: Ivar Lüthe

Magdeburg. - Die nächste Lichterfahrt der Landwirte in Magdeburg steht bevor. Traditionell am Neujahrstag werden wieder zahlreiche geschmückte und vor allem bunt beleuchtete Traktoren durch das Stadtgebiet fahren. Die Aktion soll nicht nur die regionale Landwirtschaft sichtbar machen. Es werden alljährlich auch Spenden für einen wohltätigen Zweck gesammelt.