Die Kinderzahlen sinken dramatisch, auch im Landkreis Börde. Das wird Auswirkungen auf die Schullandschaft haben, auch in Wolmirstedt.

Zwei Gemeinschaftsschulen in Wolmirstedt, ist das eine zu viel?

In der Gemeinschaftsschule Johannes Gutenberg sind die Grundschule und die Gemeinschaftsschule untergebracht. Das Haus gehört der Stadt.

Wolmirstedt. - Sind zwei Gemeinschaftsschulen eine zu viel? Diese Frage sorgt in Wolmirstedt für erhitzte Gemüter. Im Fokus stehen die beiden Gemeinschaftsschulen „Johannes Gutenberg“ und „Gottfried Wilhelm Leibniz“. Sie werden auf absehbare Zeit viel weniger Schüler haben, als bisher. Das hat Folgen.