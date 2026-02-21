Anwohner sind stinksauer Schmutz, Lärm und zu schnelle Lkw: Gommerns Salzstraße wird zum Ärgernis für Anwohner
Schmutz an den Wänden, Pfützen am Bordstein, schwere Lkw im Minutentakt: In der Salzstraße in Gommern wächst der Unmut. Anwohner fordern Tempo 30 und mehr Verkehrssicherheit auf der B 246a. Jetzt reagiert die Landesbehörde.
21.02.2026, 19:33
Gommern. - Kalter Wind zieht durch die Salzstraße. Sechs Anwohner haben sich bei feuchtkaltem Wetter versammelt, um gegenüber der Presse ihren Unmut kundzutun. Ilona Schmidt zeigt auf ihre Fassade. „Gucken Sie sich diese Sauerei an“, sagt sie und streicht mit der Hand über die hellgrün gestrichene Wand.