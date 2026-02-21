Schmutz an den Wänden, Pfützen am Bordstein, schwere Lkw im Minutentakt: In der Salzstraße in Gommern wächst der Unmut. Anwohner fordern Tempo 30 und mehr Verkehrssicherheit auf der B 246a. Jetzt reagiert die Landesbehörde.

Schmutz, Lärm und zu schnelle Lkw: Gommerns Salzstraße wird zum Ärgernis für Anwohner

Anwohner der Salzstraße in Gommern sind sauer. Der feuchte Dreck der Straße spritzt an ihre Häuserfassaden – teilweise über zwei Meter hoch, so wie hier am Haus von Ilona Schmidt (links).

Gommern. - Kalter Wind zieht durch die Salzstraße. Sechs Anwohner haben sich bei feuchtkaltem Wetter versammelt, um gegenüber der Presse ihren Unmut kundzutun. Ilona Schmidt zeigt auf ihre Fassade. „Gucken Sie sich diese Sauerei an“, sagt sie und streicht mit der Hand über die hellgrün gestrichene Wand.