Tausende Menschen kommen zur Magdeburger Lichterwelt. In der Magdeburger Stadtpolitik ist die Erweiterung des Spektakels Thema.

Magdeburg. - Mit Kommissionen und Jurys ist das so eine Sache: Was genau dürfen sie entscheiden? Und wer darf in ihnen mitwirken? Dies war nun Thema im Finanzausschuss mit Blick auf ein neues Großelement für die Magdeburger Lichterwelt.