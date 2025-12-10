ÖPNV: Fehlende Direktverbindung in Magdeburg? MVB-Linien: Wie es um Straßenbahn zwischen Breitem Weg und Reform in Magdeburg steht
Aus dem Magdeburger Stadtteil Reform gibt es Kritik am Verlauf der Straßenbahnlinie 9. Stadt und MVB haben den Stand der Dinge noch einmal geprüft.
Aktualisiert: 10.12.2025, 10:01
Magdeburg. - Dauerstreit gibt es seit Jahren um die Anbindung von Reform ans Straßenbahnnetz der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB). Die haben zwar mit Eröffnung der Trasse von der alten Wendeschleife Quittenweg nach Neu-Reform 2012 Tausende Haushalte erst mit der Bahn erschlossen. Doch dass Linie 9 heute Domplatz, Leiterstraße und Goldschmiedebrücke nicht direkt anfährt, stößt bei vielen bitter auf.