Aus dem Magdeburger Stadtteil Reform gibt es Kritik am Verlauf der Straßenbahnlinie 9. Stadt und MVB haben den Stand der Dinge noch einmal geprüft.

MVB-Linien: Wie es um Straßenbahn zwischen Breitem Weg und Reform in Magdeburg steht

Magdeburg diskutiert die Linienführung der Straßenbahnlinie 9. Mus das Liniennetz der Stadt noch einmal geändert werden?

Magdeburg. - Dauerstreit gibt es seit Jahren um die Anbindung von Reform ans Straßenbahnnetz der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB). Die haben zwar mit Eröffnung der Trasse von der alten Wendeschleife Quittenweg nach Neu-Reform 2012 Tausende Haushalte erst mit der Bahn erschlossen. Doch dass Linie 9 heute Domplatz, Leiterstraße und Goldschmiedebrücke nicht direkt anfährt, stößt bei vielen bitter auf.