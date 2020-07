Die Juli-Sitzung des Magdeburger Stadtrats steht ganz im Zeichen des Verkehrs. Neun Anträge zu dem Thema stehen auf der Tagesordnung.

Magdeburg l Der Magdeburger Stadtrat beschäftigt sich am Donnerstag mit dem Verkehr in der Domstadt. So soll unter anderem ein Online-Guide erstellt werden, der eine Übersicht über die Baustellen in Magdeburg sowie deren Umleitungen anzeigt. Die Grünen-Fraktion hat zudem einen Antrag auf Förderung von Lastenfahrrädern mit 500 Euro pro Antragsteller eingebracht.



Weiterhin wird zum mittlerweile vierten Mal der Grundsatzbeschluss zur Umlage von Gewässerunterhaltungskosten auf Grundstückseigentümer in den Stadtrat eingebracht. In vorhergehenden Sitzungen wurde ein Beschluss von den Räten abgelehnt. Auch über den Schulneubau in Ostelbien soll jetzt entschieden werden.



Aufgrund der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie sind auch in der Juli-Sitzung 2020 keine Zuschauer auf der Empore im Ratssaal zugelassen. Zur Einwohnerfragestunde werden die Magdeburger einzeln in den Saal gerufen. Die Stadtratssitzung beginnt um 14 Uhr, alle Infos dazu hier im Live-Ticker: