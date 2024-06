Love Music Festival 2024 in Magdeburg: Was Besucher wissen müssen

Magdeburg - Musik, feiern, tanzen: In diesem Jahr findet das beliebte Love Music Festival von Freitag, 21. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, im Elbauenpark an der Tessenowstraße statt. Eine Übersicht über Kosten, Camping und Acts.

Wann ist das Love Music Festival?

Einlass für das Camping ist am Freitag um 11 Uhr. Der Einlass für das Festival ist am Freitag um 16.30 Uhr und am Samstag um 15.30 Uhr.

Die Ticketkosten betragen zwischen 59 und 189 Euro.

Wie alt muss man für das Love Music Festival sein?

Eine Altersbegrenzung gibt es. Es sind Besucher ab 16 Jahren zugelassen.

Wer spielt beim Love Music Festival 2024?

Laut eigener Aussage gibt es 100 verschiedene DJs. Auf der Hauptbühne treten unter anderem Mia Julia, Die Atzen, Knossi, Gestört aber geil, Bonez MC, Yung Yury und T-low auf. Das gesamte Line up mit allen Künstlern gibt es hier.

Insgesamt gibt es drei Bühnen mit verschiedenen Acts.

Darf eigenes Essen und Getränke mitgebracht werden?

Auf dem Festivalgelände sind keine mitgebrachten Speisen und Getränke erlaubt. Auf dem Campingplatz jedoch schon.

Camping im Elbauenpark

Das ist okay: Erlaubt sind Zelte und Zeltmaterial, Zubehör wie zum Beispiel Campingstühle. Die Zelte dürfen maximal drei mal drei Meter groß sein.

Das ist verboten: Es gibt ein Glasverbot. Erlaubt sind nur Dosen, Plastikbehälter und -flaschen sowie Tetrapaks. Essen und Getränke dürfen für den Camping-Bereich mitgebracht werden. Benzinbetriebene Stromaggregate sind wegen Brandgefahr und Lärmbelästigung nicht erlaubt.

WC + Dusche: Es wird wassergespülte Toiletten und Duschen auf dem Campingplatz geben.

Ist grillen erlaubt?

Grillen ist nur auf gekennzeichneten Flächen erlaubt.

So klappt die Anreise zum Festival:

Mit Bahn + Bus: Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen Besucher mit der Straßenbahnlinie 6 oder dem Bus 51 zur Haltestelle Messegelände/Elbauenpark. Nachts fährt die Linie N1.

Parken: An den Messehallen befinden sich Parkplätze. Alternativ kann an der Tessenowstraße am Alten Theater oder auf dem Parkplatz Jerichower Platz geparkt werden. Dort ist auch das Camping-Parken erlaubt. Beispielsweise mit dem Pkw, Wohnmobil oder Caravan. Das Parken an der Herrenkrugstraße ist damit nicht erlaubt.