Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys am dritten Juniwochenende 2024 in den Clubs

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Das dritten Juniwochenende 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus Clubs zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Montego Beachclub: Afro House, Afro Deep und Amapiano werden am Freitag ab 19 Uhr beim "Africandise" im Montego Beachclub unweit des Heinrich-Heine-Platzes geboten. Am Samstag sind die "House Lovers" an der Reihe. Und am Sonntag beginnt um 11 Uhr das "Weekend Recap".

Ellen Noir: Am 14.6. ab 22 Uhr steht im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof die Party "Böse laut" auf dem Plan. Hardtekk und Uptempo legen auf dem einen Floor Luzzifer, Cheapex und Kannadiss jeweils vs Fabitekk, Extaso Icaruzz vs Der Verknickte, Bero vs Nanoxx sowie Trypsin vs Krause auf. Tekk und Hardtekk erklingen auf dem anderen Floor dank Echse vs SKG, Togs vs SKG, Anubis vs Togs, Höhni, Synaspse sowie S.Y. vs Daxxt3r. Am 15.6. ab 22 Uhr legen dann Josy und Steffi zur "80er 90er 2000er Megaparty" auf.

Boys’n’Beats: Die Party "Celebrate" wird im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, am 14.6. ab 23 Uhr gefeiert. DJ Luca MahoNe spielt House, R’n’B, 80er und Charts. Am 15.6. bieten Miss Mandy Cleenex und ihr Ex Pop, House, harte Beats und Showelemente.

Buttergasse: In der Buttergasse im Alten Markt 13 bricht am 14.6. ab 23 Uhr die "International Ladies Night" an. Gestaltet wird der Abend von DJ Deyanov und MC Lev gestaltet. Auch eine Menmania Show steht auf dem Programm. DJ Kird Van Dubbenstein legt beim "One Love Saturday" am 15.6. ab 23 Uhr Elektro, House und Tech-House auf.

Down Town Club: Für den 14.6., 23 Uhr, steht die "Yolo 2010er Party" mit Hits der 2010er von DJ Florence im Down Town Club im Breiten Weg 227 an. Ab 23 Uhr legt am Samstag DJ Vendetta zu "All in the Mix" auf.

Insel der Jugend: Am 14.6. ab 23 Uhr steht eine Party "Randale - Second Hand" mit DJ Ritalino, Helie.74 und Untenlinks auf dem Programm der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Shelterboy, DJ Ellemennopeh, King Kong Kicks und Whatever DJs sind dann am 15.6. auf der Insel zu Gast. Ab 18 Uhr findet hier das Indie-und-Pop-Event "Wyldside" statt.

Prinzzclub: In der Halberstädter Straße 113a beginnt am 14.6. um 23 Uhr "Splash". DJ Ron legt Hip-Hop, Bass, Trap, Future, Deutschrap und Amapiano auf.

SC Kiste: Im Studentenclub Kiste auf dem Medizincampus in der Leipziger Straße 44, Haus 31a, beginnt am 14.6. um 23 Uhr die Sommerparty. Jascha T und DJones 136 sorgen für die Musik.

Aerosol-Arena: Das Smoke Loud Open Air beginnt mit Hip-Hop und Rap-Acts am 15.6. um 15 Uhr in der Aerosol-Arena im Klosterkamp 4. Ab 23 Uhr legen DJs Techno auf.

Café Treibgut: "Die große Radio Brocken Ü30-Party" wird am 15.6. im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 gefeiert. Beginn ist um 19 Uhr.

Idol: Um 21 Uhr beginnt am 15.6. eine Ü30-Party im Idol im Rennebogen 177.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Geheimclub: „Never Stop“ ist die Party in der Nacht zum Sonntag im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 überschrieben. Ab Mitternacht wird hier Musik von Continuous Return, Lindsey Herbert und Radio Blackout aufgelegt.

Datsche: Am Sonntag ist ab 14 Uhr Sonntagsbumms in der Datsche angesagt. Diese befindet sich in der Karl-Schmidt-Straße 43.

Derzeit geschlossen ist aufgrund eines technischen Problems der Studentenclub Baracke.