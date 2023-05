Immer wieder sollen Bäume in Magdeburg gepflanzt werden. Doch wie die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts kontrollieren will, ob Auflagen zu Nachpflanzungen erfüllt werden?

Baumplanzungen sind in Magdeburg immer wieder Thema. Hier ein Bild von neuen Bäumen auf dem Parkplatz an den Messehallen.

Magdeburg - Wenn Bäume gefällt werden, um etwas Neues zu bauen, dann sind die Regeln streng: Möglichst in der Umgebung, wenn das nicht geht an anderen geeigneten Stellen, muss Ersatz gepflanzt und dauerhaft erhalten werden. Und beim Anlegen von Parkplätzen gilt in Magdeburg der Schlüssel: Pro sechs Stellplätze muss ein Baum gepflanzt werden. Da sollte Magdeburg doch eine grüne Oase inmitten der schwarzerdigen Börde sein. Meint man. Denn die Realität sieht oft ganz anders aus. Vielmehr wird ein Mangel an Nachpflanzungen kritisiert.