Magdeburg: Bei McDonald’s zieht wieder Leben ein

Nach dem Aus von McDonald's in Magdeburg gibt's fürs ehemalige Restaurant konkrete Zukunftspläne. Sie haben aber nichts mit Coca-Cola, Burger oder Pommes zu tun.

McDonald's hat sich aus der Magdeburger Innenstadt zurückgezogen. Nun gibt es erste Ideen, wie die Premiumfläche in der Magdeburger City genutzt werden könnte.

Magdeburg - Noch ist nicht ganz klar, wer die ehemalige Fläche von McDonald’s in der Innenstadt dauerhaft nutzen wird. Sicher ist jedoch: Die Fläche an der Kreuzung Reuterallee/Breiter Weg in Magdeburg wird schon bald wiederbelebt. Im April 2022 war McDonald's dort ausgezogen.