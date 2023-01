Die McDonald's-Nachfolge in der Magdeburger Innenstadt ist mit „Hans im Glück“ anscheinend geklärt. Unklar ist aber noch, ob am Strandbad Barleber See ein neues Restaurant gebaut wird, geschweige denn wer es betreibt.

Bekommt der Barleber See in Magdeburg ein neues Restaurant?

Am Strandbad Barleber See in Magdeburg soll ein Restaurant gebaut werden.

Magdeburg - Über 5 Millionen Euro, der Großteil aus Fördermitteln, fließen dieser Tage in die Umgestaltung des Strandbads Barleber See im Nordosten Magdeburgs. Gut angelegtes Geld möchte man meinen, da das zweite Strandbad der Stadt am Neustädter See aufgrund der schlechten Wasserqualität aktuell vor einer ungewissen Zukunft steht.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.

Grund für diese Entscheidung sind die Kosten für das Vorhaben. Das Restaurant ist der teuerste Einzelposten in der Kostenübersicht für die Umgestaltung. Über 1 Million Euro wurden dafür am Anfang des Projekts veranschlagt. Seit dieser Schätzung sind aber vier Jahre vergangen. Erst die und dann die sorgen seitdem für . Allein von 2021 zu 2022 stiegen laut Statistischem Bundesamt die Baukosten für gewerblich genutzte Immobilien um 19 Prozent.