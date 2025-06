Seit 2015 gehört das Love Music Festival zu den festen Größen im Elbauenpark. Mehrere tausend Menschen feiern gemeinsam an einem Wochende. Darauf können sich Besucher in diesem Jahr freuen.

Magdeburg - Lichtshow, Konfetti, laute Beats und vor allem viele tanzende Menschen: Das ist das Love Music Festival im Elbauenpark in Magdeburg. 25.000 Menschen zieht es jedes Jahr wieder am vorletzten Wochenende im Juni in den Park. Sie alle wollen nur eines: Feiern. Und das an gleich zwei Tagen. Vom 20. bis 22. Juni findet das Festival in der Landeshauptstadt statt und das bereits zum zehnten Mal.