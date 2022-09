Magdeburg braucht neue Stadtminister für Ordnung und Soziales: Das sind die Kandidaten

Magdeburg - Acht Männer und eine Frau haben es bis ins Finale zur Neubesetzung der Magdeburger Stadtminister-Posten für Personal, Bürgerservice und Ordnung sowie Soziales, Jugend und Gesundheit geschafft. Der bisherige Ordnungsbeigeordnete Holger Platz (SPD) verabschiedet sich nach zwei Dienstjahrzehnten in den Ruhestand. Die ehemalige Sozialbeigeordnete Simone Borris (parteilos) hat es inzwischen bis zur Oberbürgermeisterin gebracht. Wer Platz und Borris in ihre wichtigen Ämter nachfolgt, das bestimmt der Stadtrat am 10. November 2022 in geheimer Wahl.