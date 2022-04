Bildung Magdeburg-Cracau: Grundschüler „Am Pechauer Platz“ schreiben eigenes Buch

An der Grundschule „Am Pechauer Platz“ in Magdeburg-Cracau ist ein neues Schulschreiberprojekt gestartet. Am Ende soll eine eigene Publikation stehen. Als Lehrer fungiert ein Autor aus Magdeburg.