Magdeburg-Cracau: Warum der Brunnen am Pechauer Platz nicht sprudelt

Der Brunnen am Pechauer Platz in Magdeburg bleibt zum Start der Saison eine Baustelle. Bereits im letzten Jahr ist die Anlage eingezäunt worden. Derweil ist noch unklar, wann sie wieder sprudeln kann.

Magdeburg - Graue Baustellenzäune statt sprudelnder Fontänen. Während in diesen Tagen im gesamten Stadtgebiet die Brunnen in die neue Saison starten, bleibt das Wasserspiel am Pechauer Platz trocken.