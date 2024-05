Zwei Jahre nach einer schweren Explosion in einem Magdeburger Mehrfamilienhaus steht der Verantwortliche vor Gericht. Wieso es so lange dauerte, den Täter vor Gericht zu bringen.

Nach Explosion in Mehrfamilienhaus in Magdeburg: Wie es jetzt weiter geht

Am 11. April 2022 war es in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Alt Fermersleben in Magdeburg zu einer schweren Explosion gekommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Noch heute sieht man an dem Mehrfamilienhaus an der Straße Alt Fermersleben in Magdeburg die Spuren der Explosion. Auch mehr als zwei Jahre nach dem Unglück sind in der unteren Etage Fenster mit Holzplatten verschlossen. Jetzt kommt Bewegung in den Fall.