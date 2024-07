Ein Magdeburger wurde am Carl-Miller-Bad abgewiesen, weil die Kasse bereits um 18 Uhr schloss. Die Regelung war nicht klar kommuniziert. Erst nach einer Anfrage der Volksstimme wurde der Hinweis ergänzt.

Ärger in Magdeburger Freibad: Früher Kassenschluss sorgt für Unmut

So wollte ein Magdeburger kurz nach 18 Uhr ins Becken des Carl-Miller-Bads springen. Doch das wurde ihm verwehrt. Denn das Bad schloss früher als erwartet.

Magdeburg - Viele Werktätige haben erst nach 18 Uhr die Möglichkeit, an einem heißen Tag Abkühlung im Freibad zu suchen. So wollte es ein Volksstimme-Leser am Sonnabend, 20. Juli 2024, auch im Carl-Miller-Bad machen. Doch er sowie eine Reihe weiterer potenzieller Gäste wurden um kurz nach sechs mit dem Verweis auf den bereits erfolgten Kassenschluss abgewiesen.