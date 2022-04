Magdeburg gewinnt und verliert bei der Zahl von Zu- und Wegzügen

Magdeburg - Wenn Magdeburg in den vergangenen Jahren an Einwohnern gewonnen hat, dann lag das allein daran, dass mehr Menschen in die Stadt zogen, als dass Magdeburger aus ihrer Heimat wegzogen. Entgegen ursprünglichen Prognosen konnte die Stadt mit diesem Trend über mehrere Jahre dem Umstand, dass in Magdeburg mehr Menschen sterben als hier geboren werden, entgegenwirken. Doch wie sahen die Zahlen im ersten Halbjahr 2021 aus? Und wie könnte es weitergehen?