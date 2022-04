Magdeburg hat fast 29 000 .de-Domains

Nutzer in Magdeburg und Halle haben in Sachsen-Anhalt die meisten Internetseiten registriert. Sachsen-Anhalts große Städte hinken vergleichbar großen Kommunen aber hinterher.

Nutzer in Magdeburg haben knapp 29000 Internetseiten registriert.

Magdeburg - Wer im deutschsprachigen Internet unterwegs ist, nutzt dabei in vielen Fällen Seiten mit dem Kürzel „.de“ als sogenannte Top-Level-Domain. Die Web-Adressen mit diesem Kürzel werden durch die Genossenschaft Denic mit Sitz in Frankfurt am Main vergeben.