Wer Zahnmedizin studiert und zukünftig in Magdeburg praktizieren will, soll eigentlich Geld aus der Stadtkasse bekommen. Doch der Vorschlag der Fraktion Grüne/Future! hat aus Sicht der Verwaltung keine Chance.

Um die zahnärztliche Versorgung in Magdeburg auch zukünftig sicherstellen zu können, schlägt die Stadtratsfraktion Grüne/Future! ein Stipendium für Studenten der Zahnmedizin vor.

Magdeburg. - Zahnärztemangel, zu wenig beruflicher Nachwuchs und immer mehr Patienten ohne Zahnarzt: Etwa die Hälfte aller Zahnärzte in Magdeburg geht in den kommenden Jahren laut Kassenzahnärztlicher Vereinigung (KZV) Sachsen-Anhalt in den Ruhestand.