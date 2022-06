Magdeburg hilft, aber Schulsozialarbeiter müssen zur Arbeitsagentur

Um in Magdeburg die Schulsozialarbeit ab August 2022 zu erhalten, stellt die Verwaltung die Weichen. Arbeitslos müssen sich die Pädagogen trotzdem melden.

Magdeburg - Die Magdeburger Stadtverwaltung hält Wort und setzt sich für den Erhalt der Schulsozialarbeit ein. Derzeit wird ein Beschluss vorbereitet, der die finanziellen Weichen zur Fortsetzung der Arbeit der Pädagogen in der Landeshauptstadt stellen soll. Dies sagte Sozialbeigeordnete Simone Borris bei einer Zusammenkunft, die in dieser Woche in Neu-Olvenstedt organisiert wurde. Ein schwerer Gang bleibt den Schulsozialarbeitern trotzdem nicht erspart.