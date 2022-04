Magdeburg ist auch mit Ansiedlung von Intel keine Logistik-Eintagsfliege

In den vergangenen Jahren haben sich zahlreiche Logistiker in Magdeburg angesiedelt. Logivest ist Spezialist für Logistik-Ansiedlungen und sieht weiteren Bedarf.

Magdeburg - Magdeburg und Umgebung sind der Aufsteiger bei den Logistikstandorten – das hat das auf Logistikimmobilien und -standorte spezialisierte Beratungsunternehmen Logivest in seinem Marktbericht „Logistikimmobilien-Seismograph“ festgehalten - und flugs in eine Niederlassung in Magdeburg investiert. Sven Setzekorn, der zuständige Berater dieses Standortes, bestätigt gegenüber der Volksstimme: „Magdeburg ist keine Eintagsfliege. Hier sehen wir ein großes Potenzial.“ Und er erläutert, warum das so ist.