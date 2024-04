Magdeburger Student tauscht Hörsaal an der Elbe gegen Studium in Kolumbien

Johannes Jordan ist für ein Semester an der Uni in Medellin, Kolumbien.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/vs. - Eigentlich studiert Johannes Jordan im dritten Mastersemester Digital Engineering an der Uni in Magdeburg. Doch derzeit wohnt der 25-Jährige nur fünf Minuten Fußweg entfernt von der Universität in Medellín, Kolumbien, in einer Wohngemeinschaft. Das ist der Grund.