Magdeburg, Deutschland
  4. Große Einigkeit im Stadtrat: Magdeburg macht Fassaden zur Galerie

Mit einer „Urban Art Galerie“ will die Stadt Magdeburg ihre großformatigen Wandkunstwerke sichtbar machen – digital, strukturiert und mit vielen Einblicken hinter die Kulissen.

Von Sabine Lindenau 02.03.2026, 06:40
Fassadenkunst an der Lübecker Straße in Magdeburg. Dieses und andere Wandbilder in Magdeburg sollen in die „Urban Art Galerie“ aufgenommen werden.
Fassadenkunst an der Lübecker Straße in Magdeburg. Dieses und andere Wandbilder in Magdeburg sollen in die „Urban Art Galerie“ aufgenommen werden. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Wenn leere, gewöhnliche Wände zur XXL-Leinwand werden, ziehen sie die Blicke auf sich. In Magdeburg gibt es bereits etliche Fassaden, die mit großformatigen Wandkunstwerken glänzen. Diese sollen nun in einer „Urban Art Galerie“ zusammengefasst werden.