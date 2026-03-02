Mit einer „Urban Art Galerie“ will die Stadt Magdeburg ihre großformatigen Wandkunstwerke sichtbar machen – digital, strukturiert und mit vielen Einblicken hinter die Kulissen.

Fassadenkunst an der Lübecker Straße in Magdeburg. Dieses und andere Wandbilder in Magdeburg sollen in die „Urban Art Galerie“ aufgenommen werden.

Magdeburg. - Wenn leere, gewöhnliche Wände zur XXL-Leinwand werden, ziehen sie die Blicke auf sich. In Magdeburg gibt es bereits etliche Fassaden, die mit großformatigen Wandkunstwerken glänzen. Diese sollen nun in einer „Urban Art Galerie“ zusammengefasst werden.