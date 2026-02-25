Bunte Fassaden und große Wandbilder: Diese Kunst prägt längst das Bild auch in Magdeburg. Was kann hier eine „Urban Art Galerie“ bringen?

Dieses Graffito an der Lübecker Straße im Norden Magdeburgs dürfte es in die Galerie schaffen.

Magdeburg. - Was heute eher zufällig in Magdeburg entdeckt wird, soll künftig gezielt erlebbar werden. Mit dem „Konzept Urban Art Galerie Magdeburg“ schlägt die Verwaltung vor, legale Street-Art-Werke systematisch zu erfassen und sichtbar zu machen. Geplant ist eine digitale Stadtkarte, auf der Kunstwerke ebenso verzeichnet sind wie die Künstler dahinter. Ergänzt werden soll das Angebot durch Flyer, Broschüren und perspektivisch sogar Führungen – auch mit Blick auf den Tourismus. So der Plan im Rathaus. Doch wie steht die Stadtpolitik zu dieser Idee, die jetzt darüber entscheiden soll?