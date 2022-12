Magdeburg macht Platz für die Regenbogenschule in Neu-Olvenstedt

Der Platzbedarf an Förderschulen in Magdeburg wächst. Die Regenbogenschule soll daher erweitert werden. Jetzt ist klar, um welche Bereiche es geht und wo gebaut werden soll.

Für die Regenbogenschule in Magdeburg soll auf einem bislang ungenutzten Gelände, das sich auf dem Grundstück des Albert-Einstein-Gymnasiums befindet, ein zusätzliches Gebäude entstehen. Gebaut werden soll im Jahr 2024 – so der Stadtrat im Januar seine Zustimmung gibt.

Magdeburg - Platznot herrscht an der Regenbogenschule in Magdeburg. Ursprünglich als Kindertagesstätte gebaut, wurde die heutige Förderschule zwar schon durch einen Anbau erweitert. Doch auch der reicht noch nicht. Bereits vor Monaten hatten Schüler, wie von der Volksstimme berichtet, ihre Ideen für ein zusätzliches Haus für den berufsvorbereitenden Bereich in einem Modell sichtbar gemacht - jetzt hat die Stadtverwaltung einen Entwurfsplan für das Bauvorhaben vorgelegt.