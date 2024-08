Ab Montag, 5. August 2024, treten bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben neue Linienpläne für Busse und Straßenbahnen in Kraft. Gleichzeitig werden die Taktungen angepasst und die Fahrpreise im Marego-Tarifverbund erhöht.

MVB knüpfen in Magdeburg das Netz von Bus und Straßenbahn neu

So fahren Sie durch Magdeburg

Eine Straßenbahn der MVB fährt durch die Innenstadt in Magdeburg.

Magdeburg. - Die letzte Ferienwoche läuft, und ab Montag beginnt in Magdeburg wie in allen anderen Teilen Sachsen-Anhalts wieder der Schulalltag. Mit dem ersten Tag des neuen Schuljahres fahren die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mit einem neuen Liniennetz – und zwei weitere Punkte ändern sich im öffentlichen Personennahverkehr der Landeshauptstadt in diesem Monat.