Magdeburg-Ottersleben: Die „Arche Noah“ dient als Familienersatz

In Magdeburg-Ottersleben betreiben die Pfeifferschen Stiftungen das Integrative Kinder- und Jugendheim „Arche Noah“. Es richtet sich an junge Menschen aus zerrütteten Familien, die eine besondere pädagogische Begleitung benötigen. Ein Besuch.

Magdeburg - Die Tage von Clara (16) und Michelle (11) beginnen früh. Zwischen 5 und 6 Uhr klingelt der Wecker. Clara macht sich dann selbst auf den Weg in die Stadt. Fährt mit Bus und Bahn von Frankefelde in die Regenbogenschule nach Olvenstedt. Michelle wird per Abholdienst in die Wasserfallschule nach Cracau gebracht.