Verkehr Magdeburg prüft Einsatz schienenloser Straßenbahnen zur Intel-Fabrik

In China sind schienenloser Straßenbahnen seit 2019 in Betrieb. Der Magdeburger Stadtrat erwägt eine Lösung nach chinesischem Vorbild zur Anbindung der geplanten Intel-Chipfabriken an den städtischen Nahverkehr.