Magdeburg: Rewe, Rossmann und Norma unter einem Dach

Einkaufen in Magdeburg: Hat noch Industriecharme: Blick in die Einkaufspassage, die in eine alte Sket-Halle hineingebaut wurde. Neben Rewe, Rossmann und Norma gibt es hier auch eine Bäckerei mit Café, eine Apotheke und einen Lottoladen.

Magdeburg - Mit der Eröffnung des Rewe-Marktes in einer Ex-Sket-Werkhalle in Magdeburg wird ein Wunsch nach wohnortnahem Einkaufen in Buckau erfüllt. Dem Happy End ging aber ein monatelanges Tauziehen um Sicherheitsfragen voraus. Höhepunkt war die Zwangsschließung bereits eröffneter Geschäfte. Ein einmaliger Vorgang bisher in Magdeburg.

Einkaufen in Magdeburg: Blick auf eine der sogenannten Laufkatzen unterm Hallendach. Diese Spezialkräne ließen einst schwere Lasten durch die Halle schweben. Rainer Schweingel

Am 19. Oktober 2022 war dann alles in Butter. Wohin man auch schaute: Mitarbeiter der Geschäfte strahlten mit offiziellen Vertretern um die Wette. Dafür bestand auch Anlass: Mit der Einweihung von Rewe sowie Norma und Rossmann ist eine Odyssee um die Nutzung einer alten Werkhalle des früheren Schwermaschinenbaukombinates „Ernst Thälmann“ (Sket) an der Schönebecker Straße/Ecke Sandbreite zumindest vorläufig beendet.

Investor gab Rewe statt Edeka den Vorzug

Ein Investor hatte die jahrelang leerstehende Halle für die Ansiedlung von Läden und Supermärkten entwickeln lassen und knapp 20 Millionen Euro investiert. Doch dann brach Streit aus. Wer darf als Supermarkt dort einziehen - Edeka wie ursprünglich angekündigt oder Rewe?

Am Ende hatte der Investor Rewe der Vorzug gegeben. Edeka befindet sich seitdem in einem Rechtsstreit mit dem Investor und wolle sich weiterhin zu diesem Sachverhalt nicht weiter äußern, hieß es gestern dazu aus der Edeka-Zentrale. Auch die Gegenseite mit Mario Halsdorfer, Geschäftsführer der Vermietungsgesellschaft, deutete nur an: Edeka habe sich nicht an Absprachen gehalten. Mehr sage man nicht.

Doch damit nicht genug. Wenig später tauchten weitere Probleme auf. Nachdem im Mai 2022 bereits Norma und Rossmann eröffneten, mussten die beiden Anbieter ihre Türen nach rund vier Wochen wieder unfreiwillig schließen.

Stadt Magdeburg ordnete Schließung an

Die Stadt Magdeburg als Aufsichtsbehörde hatte das vorläufige Aus angeordnet und das unter anderem mit Sicherheitsmängeln begründet. Dem Vernehmen nach soll es sich um Brandschutz fragen gehandelt haben. So musste also nachgebessert werden, so dass sowohl der Discounter als auch die Drogerie erst gestern wiedereröffnet werden konnten und ihnen Rewe als größter Ankermieter nun folgt.

Rewe-Marktleiterin Cindy Wilgotzki jedenfalls dankte gestern allen, die bei der Vorbereitung geholfen hatten. Sie führt bereits den Rewe-Markt an der MDCC-Arena in Cracau.

Damit gibt es nun für die Einwohner von Buckau und Fermersleben, aber auch aus der Schilfbreite und des Hopfengartens ein neues größeres Einkaufszentrum in nächster Nähe. Vor allem nach dem Aus für den provisorischen „Zelt-Aldi“ an der Schönebecker Straße, der aktuell abgebaut wird, haben nun auch die Buckauer wieder bessere Einkaufsmöglichkeiten.

20.000 Lebensmittel plus Apotheke, Bäckerei und mehr

Zudem ist die Eröffnung auch ein Stück Stadtteilentwicklung. Denn mit dem Einzug der Geschäfte erhält eine Industriebrache eine Nutzung. Mitte des 19. Jahrhunderts war die Halle als Eisengießerei gegründet worden. Zu DDR-Zeiten war hier mit dem Sket mehrere Jahrzehnte der Maschinenbau zu Hause. Das ist noch immer zu erkennen. Unterm Sket-Hallendach finden sich noch die typischen „Laufkatzen“-Kräne, die einst schwere Lasten durch die Hallen schweben ließen.

Nun gibt es allein bei Rewe mehr als 20.000 verschiedene Lebensmittel auf über 2300 Quadratmetern Verkaufsfläche im Angebot. Ergänzt wird alles durch eine kleine Ladenpassage mit Apotheke, Bäckerei und Lottoladen sowie dem Discounter Norma, der Drogerie Rossmann sowie Parkplätzen.

Mit der Nutzung der ehemaligen Sket-Werkhalle ist damit nach Kaufland im Ex-Schlachthof an der Liebknechtstraße zum zweiten Mal in dieser Größenordnung eine große frühere Produktionsstätte eines DDR-Betriebs neu belebt worden.