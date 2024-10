Fahrräder – ja oder nein? Und wie steht es um das Grün? In der Debatte um die Bebauung der Freifläche im Magdeburger Stadtzentrum wurden bereits mehrere Aspekte diskutiert.

Altstadt. - Ein Diskussionspunkt für die Magdeburger Stadtentwicklung ist derzeit der Prämonstratenserberg. Die Idee: Auf der Grünfläche soll ein neues Wohnviertel entstehen, in dem durch Abriss und Krieg in Magdeburg verloren gegangene Fassaden an einem neuen Standort nachempfunden werden sollen. Welche Punkte werden außer den Fassaden diskutiert? Und welche Möglichkeit haben Bürger jetzt konkret, ihre Vorstellungen einzubringen?